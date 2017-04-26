В Березниках мать заперла детей дома и ушла гулять

Полицейские из Березников спасли двоих детей. Ребятишки с балкона 9-го этажа по ул. Прикамской просили у прохожих помощи, сообщает пресс-служба ГУВД по Пермскому краю.

Полиция установила, что 9-летний мальчик и его 3-летняя сестра уже несколько дней находились в запертой квартире одни. Их нерадивая мама ушла гулять. Вспомнила о детях она только на 4-й день. Еда у детей скоро закончилась, и они вышли на балкон, и оттуда начали обращаться к прохожим.

Полиция отправила мальчика в Соликамск, в центр помощи детям. Его сестру поместили в больницу в Березниках. На мать несовершеннолетних составили протокол по ст. 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Документ направили на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних. Как комментируют юристы, её могут лишить родительских прав.