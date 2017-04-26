В Пермском крае нашли тело утонувшего мужчины

По словам волонтеров, 22 апреля Ильдар вышел из поселка Ильича в направлении Троицы и провалился под лед. Трое суток дно реки исследовали водолазы, использовались эхолоты. Посильную помощь оказывали местные жители и неравнодушные прикамцы.

Вечером 25 апреля участники поисковой операции сообщили, что тело мужчины найдено: «Ильдар найден! Погиб. Соболезнования всем. Родные выражают огромную благодарность за всю оказанную помощь и поддержку».