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09:36 (мск), источник: Новости Перми

В Пермском крае нашли тело утонувшего мужчины

22 апреля прикамец Ильдар С. провалился под лед на реке Сылва. Трое суток его тело искали местные жители, волонтеры и МЧС.

По словам волонтеров, 22 апреля Ильдар вышел из поселка Ильича в направлении Троицы и провалился под лед. Трое суток дно реки исследовали водолазы, использовались эхолоты. Посильную помощь оказывали местные жители и неравнодушные прикамцы.

Вечером 25 апреля участники поисковой операции сообщили, что тело мужчины найдено: «Ильдар найден! Погиб. Соболезнования всем. Родные выражают огромную благодарность за всю оказанную помощь и поддержку».

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