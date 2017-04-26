В Керчи пенсионер выпал из переполненного автобуса
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости (Крым). В Керчи пожилой пассажир получил травмы при выпадении из салона автобуса. Как сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости (Крым). В Керчи пожилой пассажир получил травмы при выпадении из салона автобуса. Как сообщили в
«Водитель автобуса РУТА А0483, двигаясь по установленному маршруту № 5 со стороны ул. Танкистов в направлении центра города, осуществляя пассажирские перевозки в режиме маршрутного такси, перевозил пассажиров сверх количества, предусмотренного технической характеристикой т/с, при движении допустил падение пассажира из салона автобуса на проезжую часть дороги», — рассказали в ГИБДД.
В результате ДТП 70-летний пассажир автобуса получил закрытую