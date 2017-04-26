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10:09 (мск), источник: РИА Крым

В Керчи пенсионер выпал из переполненного автобуса

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости (Крым). В Керчи пожилой пассажир получил травмы при выпадении из салона автобуса. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РК, инцидент произошел накануне на улице Орджоникидзе.

«Водитель автобуса РУТА А0483, двигаясь по установленному маршруту № 5 со стороны ул. Танкистов в направлении центра города, осуществляя пассажирские перевозки в режиме маршрутного такси, перевозил пассажиров сверх количества, предусмотренного технической характеристикой т/с, при движении допустил падение пассажира из салона автобуса на проезжую часть дороги», — рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП 70-летний пассажир автобуса получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, открытый перелом средней трети левого бедра.

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