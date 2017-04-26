Первый в этом сезоне тайфун образовался в Тихом океане

По данным синоптиков, скорость ветра в эпицентре шторма достигает 18 м/с с порывами до 25 м/с. Тайфун будет двигаться в северо-восточном направлении.

В 2016 году в Тихом океане образовалось 26 тропических штормов, в том числе 6 супертайфунов, которые нанесли большой ущерб странам Азиатско-Тихоокеанского региона и привели к гибели десятков людей.