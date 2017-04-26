Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Предупредить своих «бывших» о риске ЗППП можно анонимно
7 ошибок в оформлении загородного дома
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
42-летняя Яна Рудковская выглядит ровесницей сына (фото)
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
В ЛНР сказали, чем закончился бой ополченцев с диверсантами ВСУ
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
Главные премьеры китайского шоу: смешные копии и серьезные авто
«Чувственная чистота» — новый дизайн Mercedes
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
10Полюс холода
15Роботы в Пальмире
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
09:47 (мск), источник: Uralpress.ru

Два рыбака утонули в Челябинской области, отправившись за уловом

Два рыбака утонули в Челябинской области, отправившись за уловом. В обоих случаях тела погибших из воды извлекали спасатели.

Первая трагедия произошла в Кыштыме, на окраине города. Пенсионер 82-х лет отправился туда на рыбалку еще в воскресенье. Когда родственники спохватились, то обнаружили на озере майну и личные вещи мужчины. В итоге тело рыбака достали с глубины около трех метров 25 апреля.

Еще один мужчина утонул на реке Урал в район поселка Сабановский (Магнитогорск). Со слов очевидцев, он был на лодке, но в какой-то момент вышел из нее, намереваясь встать ногами на лед. Возможно, мужчина хотел перейти на берег к другим рыбакам. Однако лед не выдержал его веса.

«Женщина-очевидец бросилась спасать рыбака, но тоже начала проваливаться по колено. В результате никто не смог вовремя оказать помощь мужчине и тот на глазах у всех ушел под воду. Областные спасатели приступили к поиску тела еще 23 апреля, но из-за течения работы были осложнены. В результате, 25 апреля с 8 утра и до 19 часов поиски были продолжены. Тело мужчины обнаружили примерно в 100 метрах от берега на глубине около 5 метров», — сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Троицкую ГРЭС может купить «Фортум»
Эрдоган заявил об изменении позиции Москвы по Асаду
В США выразили обеспокоенность действиями ВВС Турции
Новый китайский авианосец оказался старым советским
Белый дом озвучил предложения Трампа по налоговой реформе
«Кассини» приступает к первому пролету между кольцами Сатурна
Турция планирует пересмотреть позицию по членству в ЕС
США запустят межконтинентальную баллистическую ракету
Спорт
«Спартак» — «Урал»: фирменная победа Карреры Ростовская оплеуха не выбила «Спартак» из колеи, хотя победа над «Уралом» получилась по-итальянски скупой
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото) Пришло время вспомнить школьные уроки труда и вязание крючком.
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь