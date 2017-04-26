Два рыбака утонули в Челябинской области, отправившись за уловом

Первая трагедия произошла в Кыштыме, на окраине города. Пенсионер 82-х лет отправился туда на рыбалку еще в воскресенье. Когда родственники спохватились, то обнаружили на озере майну и личные вещи мужчины. В итоге тело рыбака достали с глубины около трех метров 25 апреля.

Еще один мужчина утонул на реке Урал в район поселка Сабановский (Магнитогорск). Со слов очевидцев, он был на лодке, но в какой-то момент вышел из нее, намереваясь встать ногами на лед. Возможно, мужчина хотел перейти на берег к другим рыбакам. Однако лед не выдержал его веса.