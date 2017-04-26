Два рыбака утонули в Челябинской области, отправившись за уловом
Два рыбака утонули в Челябинской области, отправившись за уловом. В обоих случаях тела погибших из воды извлекали спасатели.
Два рыбака утонули в Челябинской области, отправившись за уловом. В обоих случаях тела погибших из воды извлекали спасатели.
Первая трагедия произошла в Кыштыме, на окраине города. Пенсионер 82-х лет отправился туда на рыбалку еще в воскресенье. Когда родственники спохватились, то обнаружили на озере майну и личные вещи мужчины. В итоге тело рыбака достали с глубины около трех метров 25 апреля.
Еще один мужчина утонул на реке Урал в район поселка Сабановский (Магнитогорск). Со слов очевидцев, он был на лодке, но в
«Женщина-очевидец бросилась спасать рыбака, но тоже начала проваливаться по колено. В результате никто не смог вовремя оказать помощь мужчине и тот на глазах у всех ушел под воду. Областные спасатели приступили к поиску тела еще 23 апреля, но