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09:53 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Ленинском районе Уфы сгорел светофор

В Ленинском районе Уфы сегодня сгорел светофор. Возгорание дорожного регулировщика сняли на видео очевидцы.

На кадрах видно, что дорожный объект объят ярким пламенем. Светофор коптит и плавится от жара.

Возгорание началось около десяти часов утра на пересечении улиц Чернышевского и Аксакова. На место были вызваны сотрудники экстренных служб. О нарушении движения на данном участке дороги сообщений не поступало.

Возможно, причиной возгорания стало короткое замыкание в регулировщике. Эту версию предстоит проверить специалистам.

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