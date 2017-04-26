В Ленинском районе Уфы сгорел светофор

На кадрах видно, что дорожный объект объят ярким пламенем. Светофор коптит и плавится от жара.

Возгорание началось около десяти часов утра на пересечении улиц Чернышевского и Аксакова. На место были вызваны сотрудники экстренных служб. О нарушении движения на данном участке дороги сообщений не поступало.