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12:18 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

На кладбище под Волгоградом автомобиль «Митсубиси» сбил пенсионерку

25 апреля на центральном кладбище Новоаннинского района 80-летняя пенсионерка пострадала в ДТП с участие «Митсубиси Лансер».

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, 57-летний водитель иномарки, находясь на кладбище, в 11:10 двигался по грунтовой дороге. Осуществляя движение задним ходом, мужчина не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пострадавшую.

Пришедшая навестить усопших родственников женщина с ушибами была доставлена в больницу, сообщает ВДТВ.

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