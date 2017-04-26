На кладбище под Волгоградом автомобиль «Митсубиси» сбил пенсионерку

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, 57-летний водитель иномарки, находясь на кладбище, в 11:10 двигался по грунтовой дороге. Осуществляя движение задним ходом, мужчина не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на пострадавшую.

Пришедшая навестить усопших родственников женщина с ушибами была доставлена в больницу, сообщает ВДТВ.