В Кировском районе ночью сгорели сразу две дачи

Два ЧП с разностью в три часа произошли в Кировском районе. Сначала, в 23.22, пожарные выехали в СНТ «Восход». В этом садоводческом товариществе загорелся дом размером 5×5 м. Пожарные расчёты 5-й ПСЧ ликвидировали горение в 23.35. Никто в результате ЧП не пострадал. Предположительно, вещи в доме, а затем и кровля вспыхнули в результате короткого замыкания электрической проводки на вводе.

Спустя три часа, в 03.46, на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о новом пожаре в Кировском районе города Волгограда. Возгорание произошло в дачном доме размером 6×8 м, расположенном в СНТ «Дружба» на улице Дачной. Пожарные расчёты 5-й ПСЧ огонь полностью ликвидировали в 04.08. Пострадавших нет. Причиной пожара специалисты ГУ МЧС РФ по региону считают неисправность печи.