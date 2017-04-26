В Кировском районе ночью сгорели сразу две дачи
В одном районе, но в разных садоводческих хозяйствах сгорели два дачных домика.
В одном районе, но в разных садоводческих хозяйствах сгорели два дачных домика.
Два ЧП с разностью в три часа произошли в Кировском районе. Сначала, в 23.22, пожарные выехали в СНТ «Восход». В этом садоводческом товариществе загорелся дом размером 5×5 м. Пожарные расчёты 5-й ПСЧ ликвидировали горение в 23.35. Никто в результате ЧП не пострадал. Предположительно, вещи в доме, а затем и кровля вспыхнули в результате короткого замыкания электрической проводки на вводе.
Спустя три часа, в 03.46, на пульт диспетчера