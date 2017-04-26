В Воронеже иномарка сбила 10-летнего велосипедиста

Водитель Ford Focus сбил 10-летнего велосипедиста у дома № 89 на улице Беговая в 18:10 вторника, 25 апреля. Мальчика с телесными повреждениями госпитализировали в детскую клиническую больницу № 2, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе городской ГИБДД.

По данным автоинспекции, 30-летний водитель иномарки двигался в сторону улицы Хользунова. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП и устанавливают обстоятельства происшествия.

Сотрудники ГИБДД в очередной раз попросили автомобилистов снижать скорость во дворах жилых домов и быть предельно внимательными за рулем, особенно в тех местах, где гуляют и играют дети. Родителям следует еще раз напомнить детям о правилах безопасности на проезжей части. Юным велосипедистам следует кататься только по тротуарам и под присмотром взрослых.