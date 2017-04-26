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11:22 (мск), источник: Newslab.ru

В центре Красноярска эвакуировали отделение банка

Сотрудники забили тревогу, когда обнаружили возле банкомата подозрительную сумку.

Посетителей банка в центре Красноярска эвакуировали из-за подозрительной сумки. Инцидент произошел сегодня днем в отделении банка «Открытие» на проспекте Мира, 115а.

Сотрудники забили тревогу, когда обнаружили возле банкомата подозрительную сумку. Как рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», спецслужбы оперативно прибыли на место, вывели посетителей и персонал. Посетители банка, которым пришлось ждать на улице, поделились фотографиями с места оцепления в социальных сетях.

В ходе осмотра выяснилось, что опасности нет — в сумке были личные вещи кого-то из посетителей. По всей вероятности, сумку кто-то забыл. В настоящее время оцепление снято.

В самом банке Newslab.ru пояснили, что отделение уже работает в обычном режиме и принимает клиентов.

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