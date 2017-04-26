В центре Красноярска эвакуировали отделение банка

Посетителей банка в центре Красноярска эвакуировали из-за подозрительной сумки. Инцидент произошел сегодня днем в отделении банка «Открытие» на проспекте Мира, 115а.

Сотрудники забили тревогу, когда обнаружили возле банкомата подозрительную сумку. Как рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское», спецслужбы оперативно прибыли на место, вывели посетителей и персонал. Посетители банка, которым пришлось ждать на улице, поделились фотографиями с места оцепления в социальных сетях.

В ходе осмотра выяснилось, что опасности нет — в сумке были личные вещи кого-то из посетителей. По всей вероятности, сумку кто-то забыл. В настоящее время оцепление снято.

В самом банке Newslab.ru пояснили, что отделение уже работает в обычном режиме и принимает клиентов.