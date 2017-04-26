В центре Красноярска эвакуировали отделение банка
Сотрудники забили тревогу, когда обнаружили возле банкомата подозрительную сумку.
Сотрудники забили тревогу, когда обнаружили возле банкомата подозрительную сумку.
Посетителей банка в центре Красноярска эвакуировали
Сотрудники забили тревогу, когда обнаружили возле банкомата подозрительную сумку. Как рассказали в
В ходе осмотра выяснилось, что опасности нет — в сумке были личные вещи
В самом банке Newslab.ru пояснили, что отделение уже работает в обычном режиме и принимает клиентов.