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10:29 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржец на «десятке» протаранил карету скорой помощи

На Юго-Западе.

Поздним вечером 25 апреля 2017 года в Екатеринбурге на перекрестке Амундсена — Волгоградской ВАЗ-2110 протаранил карету скорой помощи.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды городской ГИБДД, виновником аварии стал водитель легковушки — при повороте налево он не уступил дорогу спецавтомобилю. Машины получили механические повреждения. Пострадавших нет.

Следует отметить, что в последнее время участились аварии с участием карет скорой помощи, спешащих на вызов. Наиболее серьезное ДТП произошло в Челябинске в октябре 2016 года. На Свердловском тракте пьяный водитель Honda Civic на огромной скорости протаранил спецавтомобиль. Погибли водитель и фельдшер скорой помощи, а также 10-месячный мальчик, которого везли больницу. Травмы получили мать ребенка и второй фельдшер. В марте 2017 года виновнику аварии вынесли приговор — он проведет 8,5 лет в колонии общего режима.

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