Трое новосибирцев совершали покупки на фальшивые 5-тысячные купюры

Трое новосибирцев покупали в торговых центрах товары на фальшивые 5-тысячные купюры, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Трое мужчин в возрасте от 21 до 28 лет две недели покупали в новосибирских магазинах различные товары, расплачиваясь при этом фальшивыми 5-тысячными купюрами. .

Полиции удалось задержать злоумышленников с поличным при совершении очередной покупки на одном из торговых магазинов. Полицейские установили, что мужчины успели совершить 14 покупок на фальшивые деньги за этот период. Проведенная экспертиза подтвердила признаки подделки. .

При обыске в съемной квартире одного из подозреваемых полиция обнаружила 45 поддельных банковских билетов Центрального банка РФ номиналом в 5 тысяч рублей. .

Всем участникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 УК РФ (Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных билетов Центробанка РФ, совершенных в составе организованной группы).

Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей — лишение свободы сроком 15 лет.