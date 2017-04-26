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10:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Трое новосибирцев совершали покупки на фальшивые 5-тысячные купюры

Полиции удалось задержать злоумышленников с поличным при совершении очередной покупки на одном из торговых магазинов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Трое новосибирцев покупали в торговых центрах товары на фальшивые 5-тысячные купюры, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Трое мужчин в возрасте от 21 до 28 лет две недели покупали в новосибирских магазинах различные товары, расплачиваясь при этом фальшивыми 5-тысячными купюрами. .

Полиции удалось задержать злоумышленников с поличным при совершении очередной покупки на одном из торговых магазинов. Полицейские установили, что мужчины успели совершить 14 покупок на фальшивые деньги за этот период. Проведенная экспертиза подтвердила признаки подделки. .

При обыске в съемной квартире одного из подозреваемых полиция обнаружила 45 поддельных банковских билетов Центрального банка РФ номиналом в 5 тысяч рублей. .

Всем участникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 УК РФ (Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных билетов Центробанка РФ, совершенных в составе организованной группы).

Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей — лишение свободы сроком 15 лет.

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