Ученица колледжа задержана за убийство своей знакомой в Златоусте
Конфликт с участием матери 17-летней девушки разгорелся во дворе жилого дома.
Конфликт с участием матери 17-летней девушки разгорелся во дворе жилого дома.
За убийство молодой жительницы Златоуста (Челябинская область) задержана 17-летняя ученица колледжа — девушки устроили смертельные разборки во дворе жилого дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Преступление было совершено в ночь на 25 апреля возле одного из домов в квартале Матросова. Две девушки 17 и 22 лет рассорились
«Несовершеннолетняя, являющаяся ученицей колледжа, была задержана. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ — “Убийство”. Решается вопрос об избрании девушке меры пресечения», — рассказал замруководителя СО по Златоусту СУ СКР по Челябинской области Артем Дубовицкий.
В настоящее время следователи дают правовую оценку действиям участников конфликта. Известно, что потерпевшая ранее привлекалась к уголовной ответственности. Несовершеннолетняя находилась в нетрезвом состоянии. За происходящим во дворе наблюдали множество свидетелей, которых предстоит опросить. Расследование продолжается.
Ольга Плеханова.