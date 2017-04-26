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10:26 (мск), источник: dostup1.ru

Ученица колледжа задержана за убийство своей знакомой в Златоусте

Конфликт с участием матери 17-летней девушки разгорелся во дворе жилого дома.

За убийство молодой жительницы Златоуста (Челябинская область) задержана 17-летняя ученица колледжа — девушки устроили смертельные разборки во дворе жилого дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в ночь на 25 апреля возле одного из домов в квартале Матросова. Две девушки 17 и 22 лет рассорились из-за того, что одна взяла у другой поносить кофту с кроссовками. В конфликт вмешалась мать несовершеннолетней. Пока женщина ругалась с девушкой, ее дочь сходила домой за ножом, а когда вернулась, ударила оппонентку в грудь. Потерпевшая скончалась.

«Несовершеннолетняя, являющаяся ученицей колледжа, была задержана. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ — “Убийство”. Решается вопрос об избрании девушке меры пресечения», — рассказал замруководителя СО по Златоусту СУ СКР по Челябинской области Артем Дубовицкий.

В настоящее время следователи дают правовую оценку действиям участников конфликта. Известно, что потерпевшая ранее привлекалась к уголовной ответственности. Несовершеннолетняя находилась в нетрезвом состоянии. За происходящим во дворе наблюдали множество свидетелей, которых предстоит опросить. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова.

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