Массовое ДТП в Уфе: автобус протаранил несколько автомобилей
Массовое ДТП произошло в Уфе. Накануне пассажирский автобус ПАЗ протаранил несколько автомобилей.
Массовое ДТП произошло в Уфе. Накануне пассажирский автобус ПАЗ протаранил несколько автомобилей.
Авария случилась в микрорайоне Сипайлово. По данным ГИБДД, маршрутка на спуске столкнулась с попутными машинами Nissan, Lada, Mazda и Suzuki, а затем наехала на дорожное ограждение. В результате столкновения пострадала пассажирка автобуса. Женщина обратилась за медпомощью.
По словам очевидцев, перед аварией в салоне транспортного средства стоял странный запах. Вероятно, причиной ДТП стала неисправность тормозной системы ПАЗа.