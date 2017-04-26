Массовое ДТП в Уфе: автобус протаранил несколько автомобилей

Авария случилась в микрорайоне Сипайлово. По данным ГИБДД, маршрутка на спуске столкнулась с попутными машинами Nissan, Lada, Mazda и Suzuki, а затем наехала на дорожное ограждение. В результате столкновения пострадала пассажирка автобуса. Женщина обратилась за медпомощью.

По словам очевидцев, перед аварией в салоне транспортного средства стоял странный запах. Вероятно, причиной ДТП стала неисправность тормозной системы ПАЗа.