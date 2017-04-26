В Башкирии нашли тело пропавшей Светланы Сагинбаевой

В Башкирии нашли тело пропавшей жительницы Ишимбая Светланы Сагинбаевой.

Родные не теряли надежду найти женщину живой еще с января прошлого года. Известно об исчезновении Светланы немного -она вышла из дома 6 января и пропала. А недавно в соцсетях появилось печальное сообщение — пропавшую 37-летнюю женщину нашли погибшей.

— Тело нашли в горной местности рядом с Ишимбаем. Место дальнее, люди там не живут. Пока судмедэксперты еще не определили причину смерти. Спасибо всем участвовавшим в поисках Светы, — сдерживая слезы рассказала сестра погибшей Алина.