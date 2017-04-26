В Краснодаре обнаружили тело мужчины
Посетители Славянского кладбища столицы Кубани позвонили в полицию около 6:00 часов утра 25 апреля и сообщили, что возле одной из могил лежит мужчина без признаков жизни.
Посетители Славянского кладбища столицы Кубани позвонили в полицию около 6:00 часов утра 25 апреля и сообщили, что возле одной из могил лежит мужчина без признаков жизни.
Благодаря сотовому телефону погибшего удалось выяснить его личность. Им оказался житель Тулы, временно проживающий в Краснодаре. Назначена
Сейчас проводится доследственная проверка, сообщила ГТРК «Кубань» Наталья Смяцкая, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.