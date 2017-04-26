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10:45 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодаре обнаружили тело мужчины

Посетители Славянского кладбища столицы Кубани позвонили в полицию около 6:00 часов утра 25 апреля и сообщили, что возле одной из могил лежит мужчина без признаков жизни.

Оперативно-следственная группа при осмотре тела мужчины видимых телесных повреждений не обнаружила.

Благодаря сотовому телефону погибшего удалось выяснить его личность. Им оказался житель Тулы, временно проживающий в Краснодаре. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти.

Сейчас проводится доследственная проверка, сообщила ГТРК «Кубань» Наталья Смяцкая, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

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