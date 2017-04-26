В Иркутской области чемпион России по вольной борьбе подрался депутатом

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, в течение дня в больницу поселка Усть-Ордынский поступили три пациента — 27-летний Александр Богомоев, тренер по борьбе Баир Ильин и депутат думы Эхирит-Булагатского района УОБО Антон Асалханов.

«Первым в больницу поступил с ножевыми ранениями тренер. Состояние его было крайне тяжелым, у пациента была зафиксирована клиническая смерть. В максимально быстрое время была собрана оперативная бригада, операция прошла успешно», — говорится в сообщении со ссылкой на главного врача Усть-Ордынской областной больницы № 2 Алексея Анганаева.

Во вторник Ильина транспортировали в Иркутскую областную больницу для продолжения лечения, его состояние оценивается как стабильное, средней тяжести.

Спортсмен Александр Богомоев поступил в больницу в воскресенье с ушибом головного мозга и тупой травмой брюшной полости. У него диагностирован разрыв селезенки.

«Врачи после оперативных действий с тренером были в состоянии боевой готовности, и после определения диагноза сразу провели операцию спортсмену. На сегодняшний момент состояние пациента оценивается как стабильное, с положительной динамикой. Для продолжения лечения решено его также транспортировать в Иркутск», — цитирует пресс-служба Анганаева.

Депутат Асалханов поступил в Усть-Ордынскую больницу вечером в воскресенье, и был госпитализирован в отделение травматологии. Его жизни ничего не угрожает.

Отдыхали в кафе.

В Следственном управлении СК России по региону сообщили, что в настоящее время по факту драки спортсмена, тренера и депутата проводится доследственная проверка.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил агентству, что в момент госпитализации все три фигуранта находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«По предварительным данным, вечером в субботу они все втроем отдыхали в кафе, где между ними произошел конфликт, но они разошлись. А уже ночью тренер и спортсмен пришли в дом к депутату, и произошла драка», — сказал источник.

По его данным, Асалханов несколько раз ударил ножом тренера и обрезком трубы — Богомоева. Самому депутату досталось обухом топора по голове.

Богомоев трижды выиграл чемпионат России по вольной борьбе, также он становился победителем Европейских игр 2015 года в Баку.