Суд взялся за новое дело «грозы с Пионерского»

26 апреля 2017 года в Кировском райсуде Екатеринбурга стартовал процесс по второму делу автохама Игоря Новоселова. Его обвиняют в побоях и незаконном проникновении в жилище, передает «Уралинформбюро».

Преступление было совершено в июне 2015 года, когда «гроза с Пионерского» работал коллектором. По данным следствия, он перепутал адрес должника и ворвался с коллегами к общественнику Владимиру Рудякову. Мужчину избили. Когда нападавшие поняли, что обознались, они извинились и предложили в качестве компенсации ящик пива. Однако потерпевший отказался и написал заявление в полицию.

В ходе сегодняшнего заседания Новоселов признал вину в проникновении в квартиру, однако отрицает факт избиения. По его словам, он ударил мужчину только один раз.

Потерпевшего в суде не было. Из-за того, что его планируют допросить первым, заседание перенесли на 3 мая.

Следует напомнить, что в апреле Кировский суд отправил автохама на 2 года в колонию за нападение на таксиста в 2014 году. Потерпевший перекрыл «грозе с Пионерского» выезд из двора. Разъяренный Новоселов сел в салон такси, несколько раз ударил водителя и угрожал зарезать его. Буяна вытащили из машины прохожие.