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11:11 (мск), источник: Uralpress.ru

В Златоусте сотрудница ЖКХ пойдет под суд из-за ветки тополя, убившей женщину

В Златоусте (Челябинская область) сотрудница ЖКХ пойдет под суд из-за ветки тополя, убившей женщину. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.

Специалисту муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление жилищно-коммунального хозяйства» предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей».

Сама трагедия произошла в июле 2016 года. Обвиняемая должна была включить в план работ по спилу ветхо-аварийных деревьев спил тополей у дома 42 по улице Карла Маркса.

«В нарушение требований должностных обязанностей обвиняемая не произвела своевременный осмотр деревьев около дома по указанному адресу и не организовала проведение необходимых работ по обрезке деревьев», — сообщает ведомство.

В итоге 14 июля на местную жительницу возле данного дома упала ветка тополя. От полученных травм женщина скончалась.

«Согласно заключению эксперта, указанный тополь относился к категории ослабленных деревьев, подлежащим обрезке, что не было своевременно сделано обслуживающей организацией, что и послужило причиной отлома ветки», — уточняет следственный комитет.

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