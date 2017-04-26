В Златоусте сотрудница ЖКХ пойдет под суд из-за ветки тополя, убившей женщину
В Златоусте (Челябинская область) сотрудница ЖКХ пойдет под суд
В Златоусте (Челябинская область) сотрудница ЖКХ пойдет под суд
Специалисту муниципального казенного учреждения Златоустовского городского округа «Управление
Сама трагедия произошла в июле 2016 года. Обвиняемая должна была включить в план работ по спилу
«В нарушение требований должностных обязанностей обвиняемая не произвела своевременный осмотр деревьев около дома по указанному адресу и не организовала проведение необходимых работ по обрезке деревьев», — сообщает ведомство.
В итоге 14 июля на местную жительницу возле данного дома упала ветка тополя. От полученных травм женщина скончалась.
«Согласно заключению эксперта, указанный тополь относился к категории ослабленных деревьев, подлежащим обрезке, что не было своевременно сделано обслуживающей организацией, что и послужило причиной отлома ветки», — уточняет следственный комитет.