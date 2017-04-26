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11:10 (мск), источник: Новости Перми

В Перми легковой автомобиль въехал в автобус

Утром 26 апреля у пересечения улиц Чернышевского и 25 Октября произошло столкновение рейсового автобуса № 115 и легковой иномарки.

Как сообщают очевидцы, за рулем легковушки была беременная девушка. Перед столкновением водитель автобуса успел повернуть на полосу встречного движения, чтобы смягчить удар.

Информации о пострадавших нет.

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