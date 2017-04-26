В Перми легковой автомобиль въехал в автобус
Утром 26 апреля у пересечения улиц Чернышевского и 25 Октября произошло столкновение рейсового автобуса № 115 и легковой иномарки.
Утром 26 апреля у пересечения улиц Чернышевского и 25 Октября произошло столкновение рейсового автобуса № 115 и легковой иномарки.
Как сообщают очевидцы, за рулем легковушки была беременная девушка. Перед столкновением водитель автобуса успел повернуть на полосу встречного движения, чтобы смягчить удар.
Информации о пострадавших нет.