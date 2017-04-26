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11:25 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

25 человек эвакуировали из горящего двухэтажного дома в Иркутской области

Проводится проверка.

Источник: IrkutskMedia.ru

25 человек, включая восьмерых детей, были эвакуированы из загоревшегося двухэтажного десятиквартирного дома в поселке Железнодорожном Усть-Илимского района Иркутской области в ночь на 26 апреля. На момент прибытия пожарных подразделений огнем были охвачены коридор и кровля на площади более 100 кв.метров. Из квартиры на первом этаже звеном газодымозащитной службы были спасены двое жильцов. В настоящий момент экспертами устанавливается точная причина возникновения пожара в этом жилом доме. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

В первые минуты тушения пожара выяснилось, что в сети наружного пожарного водоснабжения отсутствовало необходимое давление. Проблема была устранена работниками местного водоканала лишь спустя два часа — в данной ситуации недопустимая медлительность коммунальной службы привела к увеличению площади пожара. По данному факту надзорными органами будет проведена проверка для привлечения к ответственности должностных лиц. В условиях недостаточности водоснабжения руководителем тушения пожара было принято решение о повышении ранга пожара и привлечении дополнительных сил и средств на его ликвидацию. Было задействовано семь единиц техники, 18 человек личного состава. Доставка воды к месту осуществлялась путем подвоза от водоисточника, находящегося на расстоянии более 700 метров. Борьба с огнем продолжалась до утра.

«Замешкавшись во время поиска документов и сбора необходимых вещей, пожилая женщина оказалась отрезанной плотной завесой дыма и пламенем от выхода. Ее эвакуировали через оконный проем. До этого пожарным несколько раз приходилось выводить из горящего здания мужчину — в попытке спасти имущество он шел на риск и подвергал опасности свою жизнь», — сказал начальник пожарно-спасательной части № 51 Сергей Анучин.

Точную причину возникновения пожара в жилом доме установят эксперты. Администрацией муниципального образования во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности будет решен вопрос о временном размещении погорельцев.

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