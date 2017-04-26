Челябинец, выбросивший невесту из окна после отказа выйти замуж, отправлен в колонию

Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Челябинска, который выбросил свою спутницу из окна послее отказа выйти замуж, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Хамит Фазыляхметов отрицал причастность к совершению преступления, но представленные прокурором доказательства убедили суд в его виновности», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Апелляционная инстанция Челябинского облсуда признала выводы первой инстанции законными, оставив жалобу мужчины без удовлетворения.

Напомним, в сентября 2016 года Фазыляхметов, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде дома по улице Ленина в поселке Межозерный (Верхнеуральский район), повздорил со своей приятельницей в связи с ее отказом выйти за него. Он схватил женщину и вытолкнул ее в открытое окно. В результате падения с высоты она получила множественные телесные повреждения, но осталась жива.

В феврале 2017 года Верхнеуральский райсуд признал мужчину виновным в покушении на убийство и приговорил его к шести годам в исправительной колонии строгого режима.