В Башкирии полицейские применили табельное оружие, останавливая угонщика

25 апреля 2017 года поступило сообщение об угоне автомашины «Фольксваген». Вскоре иномарка была замечена на трассе в Белорецком районе, однако водитель попытался скрыться.

На требование об остановке водитель иномарки не реагировал. О погоне были проинформированы все ближайшие экипажи ДПС. Водитель создавал реальную угрозу безопасности дорожного движения и его участников.

Правоохранители сначала предупредили угнонщика через громкоговоритель, а затем произвели два предупредительных выстрела из табельного оружия в воздух.

После того, как стало ясно, что злоумышленник не собирается останавливать автомобиль, инспектор ДПС был вынужден выстрелить в заднее колесо.

Несмотря на повреждения, водитель попытался продолжить движение, но, не справившись с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Однако даже после этого он поспешил выбраться из машины и побежал в лесной массив. Но скрыться ему не удалось и он был задержан сотрудниками ГИБДД.

Задержанным оказался житель Челябинской области, 1988 года рождения, ранее судимый за кражу. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело об угоне по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации.