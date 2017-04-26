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10:55 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Башкирии полицейские применили табельное оружие, останавливая угонщика

В Башкортостане при задержании подозреваемого в угоне полицейским пришлось применить табельное оружие, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

25 апреля 2017 года поступило сообщение об угоне автомашины «Фольксваген». Вскоре иномарка была замечена на трассе в Белорецком районе, однако водитель попытался скрыться.

На требование об остановке водитель иномарки не реагировал. О погоне были проинформированы все ближайшие экипажи ДПС. Водитель создавал реальную угрозу безопасности дорожного движения и его участников.

Правоохранители сначала предупредили угнонщика через громкоговоритель, а затем произвели два предупредительных выстрела из табельного оружия в воздух.

После того, как стало ясно, что злоумышленник не собирается останавливать автомобиль, инспектор ДПС был вынужден выстрелить в заднее колесо.

Несмотря на повреждения, водитель попытался продолжить движение, но, не справившись с управлением, вылетел в кювет и перевернулся. Однако даже после этого он поспешил выбраться из машины и побежал в лесной массив. Но скрыться ему не удалось и он был задержан сотрудниками ГИБДД.

Задержанным оказался житель Челябинской области, 1988 года рождения, ранее судимый за кражу. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело об угоне по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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