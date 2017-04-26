В Уфе на Сельской Богородской прорвало канализацию

Очередной прорыв канализационной трубы на севере Уфы произошел утром в среду, 26 апреля. Вода хлынула на проезжую часть улицы Сельской Богородской из коллектора. К месту ЧП тут же подоспели работники «Уфаводоканала», которые перекрыли воду и направили сточные воды по альтернативной ветке.

— Неудобств жители не почувствуют, ограничений в работе канализации не будет, — уточнили в пресс-службе предприятия.