В Уфе на Сельской Богородской прорвало канализацию
На место ЧП приехала бригада «Уфаводоканала».
На место ЧП приехала бригада «Уфаводоканала».
Очередной прорыв канализационной трубы на севере Уфы произошел утром в среду, 26 апреля. Вода хлынула на проезжую часть улицы Сельской Богородской из коллектора. К месту ЧП тут же подоспели работники «Уфаводоканала», которые перекрыли воду и направили сточные воды по альтернативной ветке.
— Неудобств жители не почувствуют, ограничений в работе канализации не будет, — уточнили в
Сейчас специалисты находятся на месте коммунальной аварии и выясняют причины,