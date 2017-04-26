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10:54 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе на Сельской Богородской прорвало канализацию

На место ЧП приехала бригада «Уфаводоканала».

Очередной прорыв канализационной трубы на севере Уфы произошел утром в среду, 26 апреля. Вода хлынула на проезжую часть улицы Сельской Богородской из коллектора. К месту ЧП тут же подоспели работники «Уфаводоканала», которые перекрыли воду и направили сточные воды по альтернативной ветке.

— Неудобств жители не почувствуют, ограничений в работе канализации не будет, — уточнили в пресс-службе предприятия.

Сейчас специалисты находятся на месте коммунальной аварии и выясняют причины, из-за которой уфимская улица вновь оказалась под водой.

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