Заведующая кубанским детским садом 6 лет отбирала премии у работников

Краснодар. 26 апр. — Новая Кубань. Мошенническим путем заведующая детским садом № 28 г. Гулькевичи присвоила себе не менее 998 тыс. рублей.

В её подчинении работали 10 человек. С октября 2011 по февраль 2017 года из бюджета выделялись денежные средства на поощрение и премирование сотрудников. Заведующая придумала отличный предлог для их обналички: на нужды детского сада.



В итоге работники, получившие премии, вынуждены были отдавать ей откат. Таким способом заведующая детским садом присвоила себе 998 тыс. рублей, распорядившись ими по своему усмотрения.



По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, она находится в статусе подозреваемой в мошенничестве с использованием служебного положения (ч.3 ст. 159 УК РФ).