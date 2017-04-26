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15:17 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Водители «ПитерАвто» отправили в больницу двоих волгоградцев

За один день, 25 апреля, в больницы с травмами обратились два пассажира муниципальных автобусов в Волгограде.

Так, сообщает ВДТВ, днем в Кировском районе 36-летний водитель автобуса «ЛиАЗ», двигаясь со стороны Красноармейского района по направлению в центр, напротив дома № 28 по улице 64-й Армии применил экстренное торможение. В результате действий водителя при падении пострадал 90-летний мужчина. С травмой головы престарелого волгоградца доставили в больницу.

Второй подобный случай произошел в Центральном районе Волгограда улице 7-й Гвардейской. В 17:55 53-летний водитель «ЛиАЗа», резко затормозил, двигаясь со стороны проспекта Ленина. В этот раз на ногах не удержался 24-летний пассажир. Молодой человек с ушибами обратился в лечебное учреждение.

Отметим, что оба автобуса, в которых пострадали пассажиры принадлежат предприятию «ПитерАвто».

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