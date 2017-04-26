Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Сбербанк предупредил о рисках ухудшения экономической ситуации
"Члены ЕС не понимают": глава Турции о вступлении страны в союз
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
Живые подарки российского президентаКаких животных и кому дарил Владимир Путин
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
55-летняя Андреева затмила всех на открытии выставки (фото)
Ей 49: как выглядит самая красивая женщина года (фото)
150 тысяч в месяц: Тарасова комментирует цены в школе Плющенко
Меньшова высказалась о Боярской в роли Карениной
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
10Полюс холода
16Мир встретил Пасху
22Цвет нации
11:41 (мск), источник: Lenta.Ru

ФСБ предотвратила планировавшийся сторонниками ИГ теракт на Сахалине

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Сахалине, задержаны двое сторонников запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом в среду, 26 апреля, сообщили «Интерфаксу» в центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Подозреваемые планировали совершить резонансный теракт «на объекте массового пребывания людей», отметили в ЦОС.

Один из задержанных — выходец из центральноазиатской республики, второй — россиянин.

В ходе обысков по местам их проживания обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, пропагандистские материалы ИГ и запрещенная экстремистская литература. В мобильных телефонах задержанных обнаружены схемы изготовления СВУ.

По данным Национального антитеррористического комитета, за 2016 год силовики предотвратили 16 терактов в девяти городах России. Были ликвидированы 46 ячеек международных террористических организаций.

Комментарии
4
Андрей Гончаров
Выдать надувные круги им.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Александр
Единственная структура которая работает Дать бы им больше свободы и воли и они навели бы порядок в стране
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Оксана Поддубная
Отправить их вплавь через Татарский пролив на материк.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Путин ответил кто может стать его преемником
Японские СМИ: Путин и Абэ на встрече в Москве обсудят Курилы
Новый китайский авианосец оказался старым советским
Совет Федерации одобрил отставку Сергея Фридинского
Шойгу счел ракетный удар США по Сирии угрозой российским военным
Россияне счастливы как никогда — опрос
Зонд «Кассини» готовится нырнуть под кольца Сатурна
Спорт
Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв с итальянкой Робертой Винчи
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь