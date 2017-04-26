ФСБ предотвратила планировавшийся сторонниками ИГ теракт на Сахалине

Подозреваемые планировали совершить резонансный теракт «на объекте массового пребывания людей», отметили в ЦОС.

Один из задержанных — выходец из центральноазиатской республики, второй — россиянин.

В ходе обысков по местам их проживания обнаружено и изъято самодельное взрывное устройство (СВУ) с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, пропагандистские материалы ИГ и запрещенная экстремистская литература. В мобильных телефонах задержанных обнаружены схемы изготовления СВУ.

По данным Национального антитеррористического комитета, за 2016 год силовики предотвратили 16 терактов в девяти городах России. Были ликвидированы 46 ячеек международных террористических организаций.