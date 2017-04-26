Партия пятитысячных фальшивых купюр появилась в Новосибирске

За это время они успели, как минимум, 14 раз оплатить товары фальшивыми пятитысячными купюрами. Злоумышленников задержали с поличным сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции на одном из торговых объектов города.

Выяснилось, что фальшивомонетчиками являются трое мужчин в возрасте от 21 до 28 лет. При обыске в съемной квартире одного из подозреваемых сотрудники полиции обнаружили и изъяли 45 поддельных банковских билетов номиналом по пять тысяч рублей.

— Всем участникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 186 УК РФ (Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных билетов Центрального банка Российской Федерации, совершенных в составе организованной группы). Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд, — рассказали VN.ru в пресс-службе ведомства. Задержанным грозит до 15-ти лет лишения свободы.

По оценке экспертов, Новосибирск входит в ТОП-10 городов страны с самым большим количеством поддельных купюр. За 2016 год было изъято около 600 подделок, большинство из них номиналом пять тысяч рублей. К ответственности могут привлекаться не только изготовители фальшивок, но и те, кто ими расплачивается.

— Если у вас есть сомнения, даже подозрения, что купюра фальшивая, но целенаправленно пытаетесь ее сбыть, то в ваших действиях уже будет состав преступления, — отметил замначальника отдела УЭБиПК ГУ МВД РФ по Новосибирской области Валерий Строгалов.