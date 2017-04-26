Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
Сбербанк предупредил о рисках ухудшения экономической ситуации
«Когда я жила в РФ, я жила ненавистью»: Савченко в интервью РБК
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
В моду вошло кроше: тренд, который вы знаете со школы (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Сталлоне и Дизель с детьми на премьере «Стражей Галактики 2»
Киркорову и Нюше предложили стать новыми ведущими «Орла и решки»
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
«НАТО бессильно»: СМИ о полетах российского самолета-шпиона
В Раде высказались о границе между РФ и Украиной
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
150 тысяч в месяц: Тарасова комментирует цены в школе Плющенко
Меньшова высказалась о Боярской в роли Карениной
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
10Полюс холода
16Мир встретил Пасху
22Цвет нации
11:37 (мск), источник: VN.ru

Партия пятитысячных фальшивых купюр появилась в Новосибирске

Две недели расплачивались поддельными купюрами фальшивомонетчики, приобретая товары в магазинах Новосибирска, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

За это время они успели, как минимум, 14 раз оплатить товары фальшивыми пятитысячными купюрами. Злоумышленников задержали с поличным сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции на одном из торговых объектов города.

Выяснилось, что фальшивомонетчиками являются трое мужчин в возрасте от 21 до 28 лет. При обыске в съемной квартире одного из подозреваемых сотрудники полиции обнаружили и изъяли 45 поддельных банковских билетов номиналом по пять тысяч рублей.

— Всем участникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 186 УК РФ (Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных билетов Центрального банка Российской Федерации, совершенных в составе организованной группы). Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд, — рассказали VN.ru в пресс-службе ведомства. Задержанным грозит до 15-ти лет лишения свободы.

По оценке экспертов, Новосибирск входит в ТОП-10 городов страны с самым большим количеством поддельных купюр. За 2016 год было изъято около 600 подделок, большинство из них номиналом пять тысяч рублей. К ответственности могут привлекаться не только изготовители фальшивок, но и те, кто ими расплачивается.

— Если у вас есть сомнения, даже подозрения, что купюра фальшивая, но целенаправленно пытаетесь ее сбыть, то в ваших действиях уже будет состав преступления, — отметил замначальника отдела УЭБиПК ГУ МВД РФ по Новосибирской области Валерий Строгалов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Власти назвали дату отключения батарей в Новосибирске
ФСБ предотвратила теракт на Сахалине
Японские СМИ: Путин и Абэ на встрече в Москве обсудят Курилы
Новый китайский авианосец оказался старым советским
Совет Федерации одобрил отставку Сергея Фридинского
Шойгу счел ракетный удар США по Сирии угрозой российским военным
Россияне счастливы как никогда — опрос
Зонд «Кассини» готовится нырнуть под кольца Сатурна
Спорт
Шарапова возвращается на теннисный корт на турнире в Штутгарте Российская теннисистка Мария Шарапова проведет в среду первый матч после 15-месячной дисквалификации, сыграв с итальянкой Робертой Винчи
Авто
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП Столичная полиция объявила план «Перехват» для поиска водителя Mercedes, который, предположительно, открыл стрельбу
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Марта Тимофеева: «Я хочу стать актрисой, когда вырасту» Семилетняя звезда сериала «Оптимисты» рассказала об отношениях со старшими коллегами по съемкам
Недвижимость
7 ошибок в оформлении загородного дома
В Петербурге распродадут около 100 залоговых квартир
«Дом Путина» пострадал от стройки по соседству
Составлен рейтинг регионов с лучшими тарифами ЖКХ
Леди
Какие свадебные платья можно носить и после церемонии Есть ли смысл тратить кучу денег на наряд, который вы точно наденете всего лишь один раз?
Дети
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета Необычная, сказочная внешность маленькой Нарияны сделала ее звездой соцсетей и привлекла к ней внимание ведущих мировых модельных и рекламных агентств.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь