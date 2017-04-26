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11:41 (мск), источник: Uralpress.ru

Пропавший зимой челябинец найден повешенным на ремне своей сумки

26-летний житель Челябинска Максим Ефанов, пропавший без вести в конце января, обнаружен мёртвым в Сосновском районе. На труп в лесополосе наткнулся местный житель.

Как сообщили Урал-пресс-информ в следственном отделе по Центральному району СК РФ по Челябинской области, Ефанова нашли повешенным на ремне собственной сумки. На теле погибшего не обнаружено повреждений, которые бы говорили о насильственном характере смерти. Предварительная версия следствия — самоубийство.

Напомним, в конце января парень отправился в гости к другу в микрорайон «Парковый» из Новосинеглазово, где проживал с родителями. С другом распрощался засветло и ушёл в неизвестном направлении. Мобильная связь с ним пропала и больше не возобновлялась.

По свидетельствам родных и близких, Максим не был конфликтным, алкоголем не злоупотреблял, в плане общения с другими людьми был избирателен. Причина его ухода из жизни пока остается загадкой.

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