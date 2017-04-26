Пропавший зимой челябинец найден повешенным на ремне своей сумки
26-летний житель Челябинска Максим Ефанов, пропавший без вести в конце января, обнаружен мёртвым в Сосновском районе. На труп в лесополосе наткнулся местный житель.
26-летний житель Челябинска Максим Ефанов, пропавший без вести в конце января, обнаружен мёртвым в Сосновском районе. На труп в лесополосе наткнулся местный житель.
Как сообщили
Напомним, в конце января парень отправился в гости к другу в микрорайон «Парковый» из Новосинеглазово, где проживал с родителями. С другом распрощался засветло и ушёл в неизвестном направлении. Мобильная связь с ним пропала и больше не возобновлялась.
По свидетельствам родных и близких, Максим не был конфликтным, алкоголем не злоупотреблял, в плане общения с другими людьми был избирателен. Причина его ухода из жизни пока остается загадкой.