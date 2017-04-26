Следователи нашли телефон утонувшей омички Небукиной

Следственный комитет по Омской области рассказал подробности о том, как было найдено тело 22-летней жительницы Крутой Горки Анастасии Небукиной.

Утопленницу обнаружили рыбаки из посёлка Горьковское, которые отправились за уловом в Нижнеомский район. Вчера, 25 апреля, около шести часов вечера, они заметили в воде тело и позвонили в правоохранительные органы. По приметам утопленница была похожа на Анастасию Небукину. В карманах одежды, которая была на девушке, нашли мобильный телефон Небукиной и ключи от её квартиры. Сегодня родственники уверенно опознали Анастасию.

Когда Анастасия пропала, её родные и друзья разместили в соцсетях объявления о поисках не только самой девушки, но и её телефона. Существовало предположение, что Небукина стала жертвой преступления, а выброшенный телефон мог оказаться важной уликой.

Хотя версия суицида теперь считается основной, следствие пока не говорит с уверенностью, что Анастасия Небукина покончила с собой. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причины смерти девушки.

Следственный комитет официально поблагодарил волонтёров общественного объединения «Доброспас-Омск» и неравнодушных местных жителей, которые участвовали в поисках.

Напомним, что Анастасия Небукина пропала 17 ноября в Крутой Горке. Сегодня, 26 апреля, ей бы могло исполниться 23 года.