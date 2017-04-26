В Славянском районе обокрали банкомат
В Славянском районе 26 апреля возбудили дело по факту кражи денег из банкомата.
В Славянском районе 26 апреля возбудили дело по факту кражи денег из банкомата.
Сообщение в полицию поступило в 4:00. Взломали банкомат, расположенный в одном из учреждений. На место прибыли оперативники, однако злоумышленников не задержали по горячим следам, сообщили порталу Юга.ру в
Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Устанавливается сумма ущерба и лица, причастные к краже.