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11:44 (мск), источник: ЮГА.ру

В Славянском районе обокрали банкомат

В Славянском районе 26 апреля возбудили дело по факту кражи денег из банкомата.

Сообщение в полицию поступило в 4:00. Взломали банкомат, расположенный в одном из учреждений. На место прибыли оперативники, однако злоумышленников не задержали по горячим следам, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Устанавливается сумма ущерба и лица, причастные к краже.

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