Судебного пристава накажут за подлог и превышение полномочий
В Волгоградской области еще один судебный пристав ответит за подлог и превышение полномочий.
В Волгоградской области еще один судебный пристав ответит за подлог и превышение полномочий.
Коррупционера выявили в Жирновском районном отделе судебных приставов УФССП по региону: бывший ведущий
Как выяснило следствие, весной 2016 года Ибрагимова «помогла» одному из должников, изготовив заведомо подложные постановления о совершении ряда исполнительных действий. Также она составила заведомо подложное постановление об отмене мер по запрету на совершение регистрационных действий в отношении имущества должника, подделав подпись своего коллеги — другого судебного
В то же самое время, в июне 2016 года, Ибрагимова получила от должника более 140 тысяч рублей. Деньги предназначались для внесения на депозитный счет Федерального казначейства, открытый для Жирновского РО СП УФССП России по области: дальше их следовало перечислить взыскателю. Но тот их так и не получил: Ибрагимова их просто присвоила.
Своей вины бывший судебный пристав так и не признала. Но по фактам собрана достаточная доказательная база: оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники УФССП России по Волгоградской области, расследование вело региональное СУ СК России.
Теперь материалы следствий будет рассматривать Жирновский районный суд Волгоградской области. В случае признания виновной, по ч. 3 ст. 160 УК РФ Ибрагимовой могут определить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, по ч. 1 ст. 286 УК РФ — до 4 лет, по ч. 2 ст. 292 УК РФ — до 4 лет.