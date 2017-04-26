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15:31 (мск), источник: РИАЦ

Судебного пристава накажут за подлог и превышение полномочий

В Волгоградской области еще один судебный пристав ответит за подлог и превышение полномочий.

Источник: РИАЦ

Коррупционера выявили в Жирновском районном отделе судебных приставов УФССП по региону: бывший ведущий специалист-эксперт (дознаватель) Зухра Ибрагимова предстанет перед судом по обвинению в совершении 2 эпизодов превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), 2 эпизодов служебного подлога (ч. 2 ст. 292) и присвоении, совершенном с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Как выяснило следствие, весной 2016 года Ибрагимова «помогла» одному из должников, изготовив заведомо подложные постановления о совершении ряда исполнительных действий. Также она составила заведомо подложное постановление об отмене мер по запрету на совершение регистрационных действий в отношении имущества должника, подделав подпись своего коллеги — другого судебного пристава-исполнителя. Ложное постановление Ибрагимова направила в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области. Липовый документ стал основанием для снятия обременения с «арестованной» двухкомнатной квартиры, после чего неплательщик довольно удачно ее продал ничего не подозревавшему покупателю.

В то же самое время, в июне 2016 года, Ибрагимова получила от должника более 140 тысяч рублей. Деньги предназначались для внесения на депозитный счет Федерального казначейства, открытый для Жирновского РО СП УФССП России по области: дальше их следовало перечислить взыскателю. Но тот их так и не получил: Ибрагимова их просто присвоила.

Своей вины бывший судебный пристав так и не признала. Но по фактам собрана достаточная доказательная база: оперативное сопровождение уголовного дела осуществляли сотрудники УФССП России по Волгоградской области, расследование вело региональное СУ СК России.

Теперь материалы следствий будет рассматривать Жирновский районный суд Волгоградской области. В случае признания виновной, по ч. 3 ст. 160 УК РФ Ибрагимовой могут определить наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, по ч. 1 ст. 286 УК РФ — до 4 лет, по ч. 2 ст. 292 УК РФ — до 4 лет.

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