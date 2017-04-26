Блогера Варламова облили зеленкой в аэропорту Ставрополя
Российского блогера Илью Варлмова облили зеленкой в аэропорту города Ставрополь. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Российского блогера Илью Варлмова облили зеленкой в аэропорту города Ставрополь. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
Популярный блогер Илья Варламов сообщил в своем Twitter, что в аэропорту города Ставрополь на него напали и облили зеленкой.
«На меня напали в аэропорту», — написал Варламов. «На глазах полиции облили зеленкой, пару раз ударили», — добавил он.