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11:38 (мск), источник: РБК

Блогера Варламова облили зеленкой в аэропорту Ставрополя

Российского блогера Илью Варлмова облили зеленкой в аэропорту города Ставрополь. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Популярный блогер Илья Варламов сообщил в своем Twitter, что в аэропорту города Ставрополь на него напали и облили зеленкой.

«На меня напали в аэропорту», — написал Варламов. «На глазах полиции облили зеленкой, пару раз ударили», — добавил он.

Комментарии
3
TRAKKER
блогер- очень нужный человек...на таких "держится" государство.Если бы не облили не знал бы никто.
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Профессор
Лайк!
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TRAKKER
а кто это?
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