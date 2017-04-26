Двое воронежцев обокрали 21 магазин за 4 месяца

Полицейские задержали двоих воронежцев 30 и 32 лет, которые по ночам обкрадывали магазины, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в среду, 26 апреля. Воры выносили из торговых точек кассовые лотки с деньгами.

Злоумышленники обокрали 21 магазин в Воронеже с декабря 2016 года по апрель 2017 года. Ущерб составил 360 тыс. рублей. Мужчины отжимали пластиковые окна и двери, повреждали сигнализацию. Рецидивисты уезжали с места преступления на автомобиле Ford Focus.

Когда воров задерживали, при них были монтировка и электрошокер. В отделении полиции сообщники во всем признались. По каждому факту кражи возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража). Задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Мужчинам грозят штраф до 80 тыс. рублей, принудительные работы до двух лет или лишение свободы на тот же срок.