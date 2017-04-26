В Калининграде поймали подозреваемых в мошенничестве с банковскими картами

По данным полиции, от их действий пострадали десятки владельцев банковских карт в нескольких регионах страны. Один из мошенников узнавал все необходимые реквизиты, после чего переводил деньги на другие счета. А его подельник обналичивал похищенные деньги.

— Снимал деньги с карточки вот и всё, что я знаю. Лично я.

26-летний Ильнур объясняет, что неоднократно по просьбе брата обналичивал различные суммы в банкоматах. При этом тот никогда не говорил, откуда деньги. Говорит, что приехал посмотреть окно в Европу и никого не обманывал.

— И какие суммы это были?

— 3−5 тысяч. Один раз крупная сумма была, тысяч 30.

— Не задавались вопросом, откуда деньги?

— Мне сказали, меньше знаешь — крепче спишь.

К брату задержанного у оперативников вопросов ещё больше. Представляясь сотрудником банка, он по телефону выманивал у держателей данные банковских карт, а после при помощи интернета переводил деньги на другие счета. Специально для этого рассылали смс-сообщения, вынуждая владельцев перезвонить.

Сергей Порывакин, начальник управления уголовного розыска УМВД России по Калининградской области:

— Потерпевшая сторона звонила на указанный номер телефона, по которому потерпевшей стороне давались необходимые инструкции. В результате граждане вставляли свою банковскую карту в банкомат и путём нехитрых манипуляций денежные средства с карт списывались на счёт преступников.

В общей сложности аферисты успели обмануть больше двух десятков жителей различных регионов страны. Теперь с мечтой посмотреть Европу молодым людям придётся повременить. В Нижневартовске их уже ждет следователь и уголовное дело по статье мошенничество.