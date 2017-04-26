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12:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже автомобилист на Toyota сбил 14-летнего мальчика

Авария случилась на улице Некрасова.

Водитель автомобиля Toyota Corolla сбил 14-летнего мальчика у дома № 25 на улице Некрасова в частном секторе около 15:50 вторника, 25 апреля. Ребенка госпитализировали в детскую клиническую больницу № 2, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе городской ГИБДД.

По данным автоинспекции, за рулем иномарки находился 54-летний воронежец. Мужчина двигался в сторону улицы 20 лет Октября. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

В этот же день, 25 апреля, авария с участием 10-летнего велосипедиста случилась на улице Беговая. Водитель Ford Focus двигался в сторону улицы Хользунова, когда наехал на мальчика. Пострадавшего доставили в больницу.

Автоинспекторы в очередной раз попросили водителей быть особенно внимательными и снижать скорость в местах, где гуляют дети, а родителям порекомендовали напоминать детям о правилах безопасности на дорогах.

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