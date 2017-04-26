Прокуратура выявила грубые нарушения законодательства в СИЗО № 1 Нижнего Новгорода

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, ведомством проведена проверка обстоятельств, причин и условий, способствовавших наступлению смерти обвиняемого, содержащегося в следственном изоляторе № 1 на территории Нижнего Новгорода.

Напомним, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели арестованного, содержавшегося в СИЗО № 1 Нижнего Новгорода.

9 сентября 2015 года обвиняемый по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») мужчина был помещен в следственный изолятор № 1 Нижнего Новгорода. 17 января 2016 года его супруга получила телеграмму, что мужчина умер накануне в городской больнице № 39, не приходя в сознание.

Прокуратура в ходе проверки выявила грубые нарушения требований уголовно-исполнительного законодательства, связанные с ненадлежащим несением службы сотрудниками ФСИН.

В этой связи в адрес начальника регионального ГУФСИН России прокуратурой внесено представление с требованием привлечь виновных должностных лиц к строгой ответственности.