Четыре человека пострадали в серьезной аварии в центре Хабаровска

У Пединститута во вторник вечером произошла авария с участием такси. Травмы получили четыре человека, сообщает портал «Губерния».

Водитель «Тойоты Витц» с клиентами в салоне ехал по Карла Маркса со стороны аэропорта. На пересечении с улицей Дикопольцева мужчина собирался повернуть налево.

В иномарку врезалась встречная «Тойота Корона», которой управляла 22-летняя автолюбительница. Медики диагностировали у девушки ушиб груди, однако от поездки в стационар она отказалась.

В такси пострадали все: водитель ударился головой, травмы получили и супруги, ехавшие на заднем сиденье. Мужчина сумел выбраться из иномарки самостоятельно, его жену из разбитого «Витца» доставали полицейские. Женщина жаловалась на боль в спине.

Пару увезли в больницу, а водитель такси остался на месте ДТП. По его словам, на перекресток он выехал на зеленый сигнал светофора. Корона в него врезалась, когда он уже практически завершал маневр. Мужчина обвинил оппонентку в превышении скорости.

Автолюбительница, управлявшая «Короной», с обвинениями была не согласна: по ее словам, таксист пытался «проскочить». Иномарка ей не принадлежит — девушка отмечала день рождения, и в честь праздника товарищ одолжил ей машину для автопрогулки по ночному городу с друзьями. Права хабаровчанка получила в декабре прошлого года и еще не успела обзавестись своим личным автомобилем. Тест на трезвость девушка прошла с нулевым результатом.

Расследованием этой аварии займется отдел дознания. Предварительный вывод — виноват таксист, не уступивший оппонентке дорогу при повороте налево.