Драка между водителями полностью блокировала движение на Петухова

Драка между водителями фуры и иномарки блокировала движение на Петухова, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».

Днем 26 апреля на улице Петухова была полностью блокирована одна полоса движения — водители МАЗа и Honda CR-V повздорили по неизвестной причине, в результате чего подрались на проезжей части.

«Водитель МАЗа собирался уехать, но ему не давали водитель и пассажиры “Хонды”. Образовалась огромная пробка, движение на этом участке было заблокировано. В итоге, водителю МАЗа удалось уехать» — говорится в сообщении.