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12:16 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Драка между водителями полностью блокировала движение на Петухова

Днем 26 апреля на улице Петухова была полностью блокирована одна полоса движения — водители МАЗа и Honda CR-V повздорили по неизвестной причине, в результате чего подрались на проезжей части, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».

Драка между водителями фуры и иномарки блокировала движение на Петухова, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «Инцидент».

Днем 26 апреля на улице Петухова была полностью блокирована одна полоса движения — водители МАЗа и Honda CR-V повздорили по неизвестной причине, в результате чего подрались на проезжей части.

«Водитель МАЗа собирался уехать, но ему не давали водитель и пассажиры “Хонды”. Образовалась огромная пробка, движение на этом участке было заблокировано. В итоге, водителю МАЗа удалось уехать» — говорится в сообщении.

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