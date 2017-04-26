Пьяный посетитель сауны угрожал сотрудникам Нацгвардии взорвать гранату, сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Роман Дроздов 9 февраля отправился в сауну, расположенную на улице Дачной в Заельцовском районе. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения отказался оплачивать проведенное в сауне время и покинуть помещение. Администратор вызвала сотрудников войск национальной гвардии России.

Подойдя к мужчине, сотрудники представились и предъявили свои служебные удостоверения, затем потребовали покинуть помещение сауны. Мужчина стал вести себя агрессивно по отношению к сотрудникам охраны, угрожая ударить сотрудников Нацгвардии ножом. Сотрудники войск по рации вызвали дополнительную помощь. Прибывшие сотрудники также попросили мужчину покинуть помещение.

Дроздов достал учебную гранату УРГ (Ф-1), схожую по форме и размерам с боевой гранатой Ф-1, и стал угрожать взрывом. В итоге мужчина все-таки покинул помещение, на него было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Дело рассмотрит Заельцовский районный суд Новосибирска.