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12:18 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пьяный посетитель сауны угрожал сотрудникам Нацгвардии взорвать гранату

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения отказался оплачивать проведенное в сауне время и покинуть помещение, угрожая взрывом, сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Пьяный посетитель сауны угрожал сотрудникам Нацгвардии взорвать гранату, сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Роман Дроздов 9 февраля отправился в сауну, расположенную на улице Дачной в Заельцовском районе. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения отказался оплачивать проведенное в сауне время и покинуть помещение. Администратор вызвала сотрудников войск национальной гвардии России.
Подойдя к мужчине, сотрудники представились и предъявили свои служебные удостоверения, затем потребовали покинуть помещение сауны. Мужчина стал вести себя агрессивно по отношению к сотрудникам охраны, угрожая ударить сотрудников Нацгвардии ножом. Сотрудники войск по рации вызвали дополнительную помощь. Прибывшие сотрудники также попросили мужчину покинуть помещение.
Дроздов достал учебную гранату УРГ (Ф-1), схожую по форме и размерам с боевой гранатой Ф-1, и стал угрожать взрывом. В итоге мужчина все-таки покинул помещение, на него было заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Дело рассмотрит Заельцовский районный суд Новосибирска.

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