Громкое дело замдиректора Воронежского Фонда капремонта довели до суда

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области Михаила Гольцова направлено в суд, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля старший помощник прокурора области Михаил Усов. Гольцову грозит до 12 лет лишения свободы.

Гольцов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в значительном размере»), ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и трех преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере»).

Гольцов, являясь заместителем гендиректора Воронежского областного фонда капремонта многоквартирных домов, был председателем конкурсных комиссий для проведения отбора подрядных организаций для оказания услуг или выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества.

Как считает следствие, в июле — октябре 2015 года обвиняемый получил взятки в 180 и 200 тыс. рублей. Также, по версии следствия, ему был предоставлен ряд услуг — построен забор на земельном участке за 400 тыс. рублей и сделан ремонт квартиры, на 82 тыс. рублей.

Следователи считают, что за вознаграждения Гольцов способствовал организациям в обеспечении победы в конкурсном отборе подрядчиков для выполнения работ по капремонту в многоквартирных домах.

Кроме того, Гольцов обвиняется в превышении полномочий: по версии следствия, он создал препятствия для компании-подрядчика в осуществлении ее деятельности и склонил членов комиссии к решению об исключении общества из числа участников конкурса при отборе организаций для выполнения работ по капитальному ремонту.

Сам Михаил Гольцов своей вины в инкриминируемых деяниях не признает, он отказался от дачи показаний. Сейчас он находится под домашним арестом.

Как сообщало ИА REGNUM, о возбуждении уголовного дела в отношении Гольцова стало известно в декабре 2015 года. Тогда же его начальник Андрей Слесарев покинул должность гендиректора воронежского Фонда капремонта.