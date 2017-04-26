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12:54 (мск), источник: Sputnik.by

МЧС о пожаре в Могилеве: все началось с возгорания сухой травы

Официальный представитель Могилевского областного УМЧС Вадим Врублевский рассказал радио Sputnik Беларусь о причинах возникновения пожара и его ликвидации.

Источник: Sputnik.by

«Сообщение от местных жителей о возгорании сухой растительности на площадке хранения отработанных шин на территории бывшего регенераторного завода в Могилеве поступило на центр оперативного управления накануне, 25 апреля, в 18.56», — сообщил представитель МЧС.

Когда на место происшествия прибыли подразделения МЧС, огонь продолжал распространяться. Пожар был локализован спасателями в 20.05 и полностью ликвидирован в 21.49. При этом сообщается, что сотрудники МЧС будут дежурить на месте происшествия ближайшие сутки, а если возникнет необходимость, то и более длительный период времени.

«На тушение резинотехнических отходов привлекалось 14 пожарных подразделений, 50 человек личного состава, а также пожарный поезд Белорусской железной дороги», — уточнил Врублевский.

В настоящее время проводится проверка по факту данного пожара. Пострадавших нет, отметил представитель МЧС.

Комментарий официального представителя Могилевского областного УМЧС Вадима Врублевского о пожаре в Могилеве слушайте на радио Sputnik Беларусь.

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