В Перми изъято почти 50 кг гашиша
Сотрудники УМВД Перми изъяли задержали 28-летний местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
Сотрудники УМВД Перми изъяли задержали 28-летний местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
При осмотре принадлежащей ему автомашины полицейские обнаружили пакеты с веществом коричневого цвета. Эксперты установили, что изъятое является гашишем. Вес наркотического средства составил более 47 кг.
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В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 Уголовного кодекса РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.