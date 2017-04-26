В Перми изъято почти 50 кг гашиша

При осмотре принадлежащей ему автомашины полицейские обнаружили пакеты с веществом коричневого цвета. Эксперты установили, что изъятое является гашишем. Вес наркотического средства составил более 47 кг.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, установлено, что мужчина планировал сбыть наркотики мелкими партиями. За такую крупную партию наркотиков он мог получить около 12 млн руб.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 Уголовного кодекса РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.