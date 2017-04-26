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13:08 (мск), источник: Sputnik.md

«Возьмите меня»: в Молдове коррупционер сам сдался в НАЦ

КИШИНЕВ, 26 апр — Sputnik. Мужчина из Чимишлии сам пришел в Национальный антикоррупционный центр Молдовы для того, чтобы добровольно сдаться. Он фигурирует в уголовном деле, возбужденном по факту «Извлечения выгоды из влияния».

Источник: Sputnik.md

Мужчина требовал и получил более девяти тысяч евро, а затем продолжил вымогать 10 тысяч евро, чтобы повлиять на судей Апелляционной палаты Кишинева. Таким образом он пытался освободить брата заявителя.

«Подозреваемый скрывался от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. Однако вчера он сам пришел в приемную НАЦ», — сообщили в пресс-службе антикоррупционного центра.

На основе решения суда сектора Буюканы мужчина помещен под предварительный арест на 30 дней. Несмотря на то, что мужчина добровольно сдался в НАЦ, его не смогли поместить в изолятор этого учреждения, так как он переполнен. Жителя Чимишлии определили в изолятор предварительного заключения МВД.

«Возбуждено уголовное дело по ст.326 п. 3 (а) Уголовного кодекса Республики Молдова. Если его вина будет доказана, ему грозит до семи лет тюрьмы или штраф до шести тысяч условных единиц (300 тысяч леев)», — уточнили в НАЦ.

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