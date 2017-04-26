МСХ РК расследует массовую гибель тюленей на Каспии
В городе
В городе
Оперативная группа в составе представителей Мангистауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, Департамента экологии по Мангистауской области, Комитета экологического регулирования и контроля МЭ РК, ветеринарной службы Тупкараганского района и Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области находятся на месте и проводят отбор проб для лабораторных исследований.
Вместе с тем, сотрудниками Инспекции в период с 16 апреля по 18 мая совместно со специалистами ТОО «Казахский
Напомним, 10 трупов тюленей нашли вчера, 25 апреля, в районе Баутинской косы в Мангистауской области. По представленным фотографиям тушки наполовину разложившиеся.
Еще раньше, 21 и 22 апреля, на береговой полосе