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12:34 (мск), источник: Tengrinews

МСХ РК расследует массовую гибель тюленей на Каспии

В городе Форт-Шевченко Мангистауйской области обнаружено порядка 245 мертвых тюленей. В Министерстве сельского хозяйства заявили о начале расследования по фактам гибели животных, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Оперативная группа в составе представителей Мангистауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК, Департамента экологии по Мангистауской области, Комитета экологического регулирования и контроля МЭ РК, ветеринарной службы Тупкараганского района и Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области находятся на месте и проводят отбор проб для лабораторных исследований.

Вместе с тем, сотрудниками Инспекции в период с 16 апреля по 18 мая совместно со специалистами ТОО «Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства» и Институтом гидробиологии и экологии организована экспедиция на острова Дурнева с целью изучения динамики численности, комплексной оценки факторов угроз популяции каспийского тюленя и разработки рекомендаций по их снижению.

Напомним, 10 трупов тюленей нашли вчера, 25 апреля, в районе Баутинской косы в Мангистауской области. По представленным фотографиям тушки наполовину разложившиеся.

Еще раньше, 21 и 22 апреля, на береговой полосе Форт-Шевченко было обнаружено 8 тушек тюленей. Тогда инспекторы заявили, что случаи обнаружения мертвых тюленей не связаны с какими-либо выбросами и вредным воздействием на окружающую среду.

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