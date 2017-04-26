Число природных пожаров этой весной в Свердловской области выросло почти в три раза по сравнению с прошлогодней

«В этом году пожароопасный период наступил с середины апреля, в семи муниципальных образованиях области уже введен особый режим», — отметил М. Пинчугов на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» в среду.

По его словам, на территории Свердловской области с начала сезона произошло 46 природных пожаров на общей площади 466 га, за такой же период 2016 года зафиксировано лишь 17 пожаров. В 90% случаев виноваты люди.

«Из всех пожаров, что произошли, чаще всего виноваты рыбаки, охотники и кедровщики. Те люди, которых лес кормит», — отметил и.о. директора государственного бюджетного учреждения соцобслуживания «Уральская база авиационной охраны лесов» Денис Шуплецов.

М. Пинчугов в свою очередь подчеркнул, что на предстоящее лето делается неблагоприятный прогноз.

По предварительным данным синоптиков, которые будут уточнены к концу мая, в регионе ожидается жаркое засушливое лето. С огнем готовы бороться 4,9 тыс. человек при помощи 13 тыс. единиц техники. Также в регионе ведется космический мониторинг, авиамониторинг и наземный контроль.

На вышках сотовой связи установлены 63 камеры видеонаблюдения, охватывающие 20% лесных площадей Свердловской области. Планируется установить еще 15 камер, что еще на 5−7% увеличит площадь контролируемых территорий.

С 1 мая в регионе будет объявлен особый противопожарный режим, он продлится ориентировочно до 20 мая.

На этот период вводится запрет на разведение огня на любых территориях и почти в два раза увеличиваются штрафы за подобные нарушения: для физлиц — с 3 до 5 тыс. рублей, для юрлиц — с 200 до 500 тыс.рублей.

Д. Шуплецов напомнил, что в 2016 году в Свердловской области произошло 467 природных пожаров, выгорело примерно 3 тыс. га земель лесного фонда. Такая сложная ситуация сложилась впервые с 2010 года.