ЧП в школе под Уфой: на пятиклассницу рухнули футбольные ворота
12-летняя девочка с серьезными травмами госпитализирована в одну из городских больниц.
12-летняя девочка с серьезными травмами госпитализирована в одну из городских больниц.
Серьезное ЧП произошло накануне на территории спортивной площадки при школе в селе Жуково под Уфой. Во время игры в футбол со сверстниками на пятиклассницу упали металлические ворота. С серьезными травмами ребенок был госпитализирован в больницу.
По данному факту проводит свою проверку СУ СКР по Республике Башкортостан.