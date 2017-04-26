ЧП в школе под Уфой: на пятиклассницу рухнули футбольные ворота

Серьезное ЧП произошло накануне на территории спортивной площадки при школе в селе Жуково под Уфой. Во время игры в футбол со сверстниками на пятиклассницу упали металлические ворота. С серьезными травмами ребенок был госпитализирован в больницу.

По данному факту проводит свою проверку СУ СКР по Республике Башкортостан.