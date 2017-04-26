В Башкирии житель Челябинской области угнал машину и попытался уйти от погони

Всем постам и патрулям полиции была передана ориентировка. В ходе розыскных мероприятий иномарку заметили на проезжей части в Белорецком районе. На требование инспекторов остановиться водитель не реагировал. Сотрудники ГИБДД объявили о начале преследования всем ближайшим экипажам ДПС.

Водитель на угнанной машине создавал реальную угрозу безопасности дорожного движения и его участников. Инспектор, выбрав безопасный и ровный участок дороги, сделал два предупредительных выстрела из табельного оружия в воздух. Машина не остановилась. Тогда страж порядка выстрелил в заднее колесо, но и это не повлияло на желание водителя оторваться от погони. Выстрел по колесу привел к тому, что мужчина, не справившись с рулевым управлением, съехал с дороги — автомобиль опрокинулся. Выбравшись из машины, он пытался убежать в лес, но был задержан сотрудниками ГИБДД.