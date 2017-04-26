В Башкирии житель Челябинской области угнал машину и попытался уйти от погони
УФА, 26 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В дежурную часть Управления МВД России по Уфе 25 апреля поступило сообщение об угоне автомобиля «Фольксваген».
УФА, 26 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В дежурную часть Управления МВД России по Уфе 25 апреля поступило сообщение об угоне автомобиля «Фольксваген».
Всем постам и патрулям полиции была передана ориентировка. В ходе розыскных мероприятий иномарку заметили на проезжей части в Белорецком районе. На требование инспекторов остановиться водитель не реагировал. Сотрудники ГИБДД объявили о начале преследования всем ближайшим экипажам ДПС.
Водитель на угнанной машине создавал реальную угрозу безопасности дорожного движения и его участников. Инспектор, выбрав безопасный и ровный участок дороги, сделал два предупредительных выстрела из табельного оружия в воздух. Машина не остановилась. Тогда страж порядка выстрелил в заднее колесо, но и это не повлияло на желание водителя оторваться от погони. Выстрел по колесу привел к тому, что мужчина, не справившись с рулевым управлением, съехал с дороги — автомобиль опрокинулся. Выбравшись из машины, он пытался убежать в лес, но был задержан сотрудниками ГИБДД.
Задержанным оказался ранее судимый за кражу 29-летний житель Челябинской области. Возбуждено уголовное дело об угоне по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», сообщили в