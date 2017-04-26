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12:53 (мск), источник: БЕЛТА

В Могилеве задержали валютчика из Вьетнама

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финансовая милиция в Могилеве пресекла попытку совершения незаконных валютно-обменных операций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе КГК.

«Управлением Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области совместно с УБЭП УВД Могилевского облисполкома задержан 60-летний валютчик — гражданин Вьетнама. Задержание произошло при обмене 100 тыс. российских рублей на Br2850 на автостоянке около торгового центра в Могилеве», — сказали в пресс-службе.

Мужчина, являясь индивидуальным предпринимателем, также занимался незаконной скупкой, продажей и обменом иностранной валюты. Эти услуги он оказывал не только случайным гражданам, решившим поменять валюту по более высокому курсу, но и постоянным клиентам — индивидуальным предпринимателям. При задержании у валютчика обнаружено и изъято 150 тыс. российских рублей.

Постановлением суда за нарушение порядка осуществления валютных операций правонарушитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в Br1,2 тыс. с конфискацией предмета административного правонарушения.

Управление Департамента финансовых расследований КГК обращает внимание, что граждане, занимающиеся скупкой, продажей, обменом иностранной валюты, кроме административной ответственности могут быть привлечены и к уголовной по ст.233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Беларуси.

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