В Бурятии разбился истребитель-перехватчик МиГ-31
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Бурятии упал
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Бурятии упал
«Двадцать шестого апреля в 12.05 мск при выполнении планового учебного полета в районе полигона “Телемба” республики Бурятия потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, пилоты катапультировались. ЧП произошло на полигоне в безлюдном месте, жизни летчиков ничто не угрожает. В район аварии вылетел вертолет
МиГ-31 — сверхзвуковой