В Бурятии разбился истребитель-перехватчик МиГ-31

«Двадцать шестого апреля в 12.05 мск при выполнении планового учебного полета в районе полигона “Телемба” республики Бурятия потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пилоты катапультировались. ЧП произошло на полигоне в безлюдном месте, жизни летчиков ничто не угрожает. В район аварии вылетел вертолет поисково-спасательной службы.