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12:44 (мск), источник: РИА Новости

В Бурятии разбился истребитель-перехватчик МиГ-31

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В Бурятии упал истребитель-перехватчик МиГ-31, сообщает Минобороны.

«Двадцать шестого апреля в 12.05 мск при выполнении планового учебного полета в районе полигона “Телемба” республики Бурятия потерпел аварию истребитель МиГ-31 Восточного военного округа», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пилоты катапультировались. ЧП произошло на полигоне в безлюдном месте, жизни летчиков ничто не угрожает. В район аварии вылетел вертолет поисково-спасательной службы.

МиГ-31 — сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего действия. Предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых и больших высотах в передней и задней полусферах в свободном пространстве и на фоне земли в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью при использовании противником средств активного и пассивного противодействия.

Комментарии
4
Сергей Сергеев
да корыто то то хорошее, только вот какого года?
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Андрей Гончаров
Хорошее такое корытце.
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ЗМЕЙ ЯДОВИТЫЙ-РОССИЯ
Виноват Трамп и АБ. У меня есть неопровержимые доказательств, что АБ подсыпал сахар в топливный бак МиГа. :-) Доказательства - страшно сЮкретные.
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